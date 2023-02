“Wees maar zeker dat dit hem tot op het bot raakt”: mensen die hem écht kennen over Wouter Vandenhaute

Een psychopaat die mensen ontslaat met een vingerknip en naar niemand luistert. Dat weinig fraaie portret schetste het weekblad Humo deze week van Wouter Vandenhaute, niet-uitvoerend voorzitter van Anderlecht. Tot nader order, want de ondernemer staat met één been buiten het Lotto Park. Wat zeggen de mensen die hem écht kennen over ‘Wouter kabouter’? “Hij kan niet tegen zijn verlies. Ook niet op de fiets.”