Hij kreeg 120.000 euro en vond het omstreden WK voetbal in Qatar plots oké, maar ex-PS-Europarlementariër heeft “niks te verbergen”

De politie heeft vrijdag Luiks Europarlementslid Marc Tarabella (59) opgepakt en de hele dag verhoord in het kader van de zaak Qatargate, waarbij Europarlementariërs zich lieten omkopen. Tarabella zelf zou 120.000 euro gekregen hebben om de golfstaat in een goed daglicht te stellen en om zijn protest tegen de organisatie van het WK in Qatar te laten varen. Wellicht vandaag verschijnt hij voor de onderzoeksrechter.