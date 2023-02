Sneeuw maakt plaats voor cactussen in de Zwitserse bergen: “Plant is niet welkom hier”

Het Zwitserse kanton Valais heeft te maken met een invasieve soort. Eentje die je helemaal niet zou verwachten in de Alpen. Cactussen die er zo’n 250 geleden geïmporteerd werden vanuit de Verenigde Staten beginnen de vegetatie er stillaan over te nemen.

In de winter ligt er sneeuw, in de zomer zien de inwoners van de Zwitserse regio Valais normaal gezien edelweissbloemen. Maar door de opwarming van de aarde zien de Zwitsers in de Alpen nu een andere invasieve soort floreren. Op de bergwanden zijn tal van cactussen te zien.

De soort werd zo’n 250 jaar geleden geïmporteerd vanuit de Verenigde Staten en doet het steeds beter en beter. Misschien zelfs een beetje te goed. De plant zou ondertussen zelfs een bedreiging vormen voor de biodiversiteit. “Een liefhebber van droge en warme klimaten, deze invasieve en niet-inheemse plant is niet welkom in de omtrek van prairies en droge weilanden van nationaal belang”, zei de gemeente Fully in de Rhônevallei in een persbericht eind 2022. De soort kan gemakkelijk overleven bij vriestemperaturen en zorgt er ook voor dat andere plant bijna geen kans hebben om verder te groeien.

En dus onderneemt de regio maatregelen in de vorm van een ontwortelingscampagne. Het is niet de bedoeling om een zero-cactus beleid te voeren, maar wel om de verspreiding van de soort binnen de perken te houden. Er komt ook een bewustmakingscampagne om omwonenden duidelijk te maken wat het betekent om zo’n cactus te planten en ook toeristen zullen op de hoogte gebracht worden.

In de regio werden eerder al pogingen ondernomen om de soort uit te roeien, maar die waren steeds onsuccesvol. (sgg)