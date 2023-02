Reddit slachtoffer van cyberaanval

Hackers kregen via phishing toegang tot de inloggegevens van één enkele werknemer en kregen toegang tot interne documenten, codes en enkele interne bedrijfssystemen, aldus een verklaring van Reddit op vrijdag. Het sociale mediaplatform zei dat het ‘geen aanwijzingen van inbreuk’ constateerde op de onderdelen die Reddit runden of de meeste gegevens opsloegen.

“Zoals bij de meeste phishing-campagnes stuurde de aanvaller een link die werknemers naar een website wezen die het gedrag van onze intranet-gateway kloonde, in een poging belangrijke informatie te verkrijgen”, aldus het bericht. Het online forum zei dat het na enkele dagen onderzoek ‘geen bewijs’ had dat wachtwoorden van Reddit-gebruikers of andere informatie gecompromitteerd of online verspreid is.

Reddit bevestigde dat bij de aanval “beperkte contactinformatie” van huidige en voormalige werknemers en “beperkte informatie van adverteerders” was blootgelegd. Het bedrijf zei dat de bij de aanval betrokken werknemer het incident zelf heeft gemeld en dat het beveiligingsteam van het bedrijf de toegang van de aanvaller heeft afgesloten. Na het incident moedigde Reddit gebruikers aan om hun persoonlijke beveiliging te verbeteren.