Vlaamse regering voert centrale toetsen in het onderwijs in: wat zijn dat en waarvoor dienen ze?

Het is beslist: er komen centrale toetsen in het Vlaamse onderwijs. De Vlaamse regering heeft het voorstel goedgekeurd om alle leerlingen vier keer in hun schoolcarrière te onderwerpen aan een gestandaardiseerde test. Dat moet inzicht bieden in de groei die zij doormaken en in de algemene kwaliteit van het onderwijs in Vlaanderen, legt Pedro De Bruyckere, pedagoog en docent in de lerarenopleiding aan de Arteveldehogeschool, uit.