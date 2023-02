In de Turkse stad Iskenderun is een ziekenhuis met zo’n 250 mensen volledig in elkaar gestuikt. De ravage is enorm, maar pas twee dagen na de aardbevingen kwamen de reddingswerken op gang. De inwoners van de stad hekelen de traagheid waarmee de overheid hulp stuurt. “Op de televisie worden mensen uit het puin gered. Maar wat doet de regering op straat? Helemaal niets.”