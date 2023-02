Kuifje-tekening wisselt voor 2,16 miljoen euro van eigenaar

Een originele tekening van Hergé uit 1942, voor de omslag van het verhaal “Kuifje in Amerika”, is vrijdag in Parijs verkocht voor 2,16 miljoen euro. Het gaat om een wereldrecord voor een originele tekening van Hergé in zwart-wit, zegt het veilinghuis Artcurial.

De tekening wisselde van eigenaar voor 2.158.400 euro. De prent werd geschat op 2,2 tot 3,2 miljoen. Op de tekening staat een indianenopperhoofd in traditionele kleding dat met een beschuldigende vinger wijst naar een vastgebonden Kuifje, en in de andere hand een bijl heeft. De tekening is zeer waardevol door het grote formaat: 52,3 op 36 centimeter. De verkoper wilde anoniem blijven, het veilinghuis zei alleen dat het om een Belgische verzamelaar ging.

Strikt genomen gaat het niet om de originele cover van “Kuifje in Amerika”. Het album werd voor het eerst uitgebracht in zwart-wit in 1932, met een cover waarin Kuifje bivakkeert in cowboykostuum, en een andere in 1937 met daarop Kuifje die op een paard zit.

In januari 2021 haalde Artcurial een wereldrecord met het ontwerp van de originele cover van “De Blauwe Lotus”. De tekening uit 1936 werd verkocht voor 3,2 miljoen euro.