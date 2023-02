Gyrano Kerk wil bij Great Old weer ‘de dribbelkoning’ worden: “Ik voetbalde op straat tot mijn moeder me naar huis sleurde”

Deurne

Nu Arbnor Muja enkele weken aan de kant staat met een schouderblessure, krijgt Gyrano Kerk (27) een uitgelezen kans om zijn vaste stek in de ploeg van Antwerp te veroveren. Met zijn snelheid en onnavolgbare dribbels heeft de Nederlandse huurling van Lokomotiv Moskou alles in huis om een attractie te worden op de Bosuil. “Een assist geven is fijn, maar zelf ­scoren nog net iets fijner.”