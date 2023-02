Argentijn Diego Cocca nieuwe bondscoach van Mexico

Cocca stond pas sinds januari aan het roer bij Tigres UANL. Donderdag al deelde de Mexicaanse topclub zijn vertrek mee door aan te geven dat hij een aanbod van de FMF had geaccepteerd. Eerder coachte hij Huracan, Racing en Rosario Central in Argentinië en Millonarios in Colombia. In Mexico zwaaide hij in het verleden de scepter bij Santos Laguna, Tijuana, Atlas en dus ook Tigres, waar hij niet verder kwam dan vijf wedstrijden.

Op zijn palmares staan één titel in Argentinië met Racing en twee in Mexico met Atlas. Martino gaf er de brui aan na het WK voetbal in Qatar eind 2022, waar ‘El Tri’ er niet in slaagde om de groepsfase te overleven.

Mexico behoort overigens tot één van de drie organisatoren van het WK 2026, samen met de Verenigde Staten en Canada.