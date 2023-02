Brian Riemer doet het zo slecht nog niet bij Anderlecht: 37 procent meer puntengewin dan onder Felice Mazzu

Zeven competitiewedstrijden ver is Brian Riemer nu als coach van Anderlecht, de helft van het aantal matchen dat Felice Mazzu het uitzong bij paars-wit. Tijd voor een vergelijking tussen beide trainers, dachten wij. En wat blijkt: Riemer pakt veel meer punten dan zijn voorganger, maar scoren is wel een groot probleem onder de Deen.

Tijd voor wat scorebordjournalistiek. We weten het wel. Brian Riemer heeft al een paar keer benadrukt dat hij tijd nodig heeft om iets neer te zetten. En dus is het nog vroeg om conclusies te trekken. Maar zijn zeven competitiewedstrijden aan het roer bij Anderlecht zijn wel al genoeg om de eerste tendensen op te merken.

Het aantal punten is nog altijd met grote voorsprong het belangrijkste criterium om een coach te beoordelen en Riemer raapte vooralsnog 1.57 punten per wedstrijd. Dat is redelijk, maar ook niet goed. Stel dat paars-wit dat gemiddelde dit hele seizoen had gehaald, was het nu zevende met 37 punten in plaats van tiende met 31 punten. Die 1.57 punten per wedstrijd zijn wel beduidend beter dan de 1.14 punten die Felice Mazzu per wedstrijd raapte, 37 procent beter om precies te zijn. En voor als u het zich afvraagt: tussenpaus Robin Veldman haalde 1.33 punten per wedstrijd, Vincent Kompany deed beter dan Riemer met zijn 1.71 punten per wedstrijd.

Als Riemer er de voorbije weken iets heeft ingekregen bij Anderlecht, dan wel defensieve stabiliteit. Paars-wit hield al drie wedstrijden op rij de nul en daardoor zit de Deense coach nu aan een gemiddelde van precies één tegendoelpunt per wedstrijd. Dat is topniveau. Alleen Genk, Union en Antwerp slagen daar dit seizoen in. Mazzu slikte liefst 1.23 tegengoals per wedstrijd, Kompany zat aan 1.04. Riemer scoort daar dus het sterkst bij de vier laatste Anderlecht-trainers. “Vanuit een stabiele basis kan je bouwen”, zei Riemer gisteren nog. Eerst achterin iets stevigs neerzetten, daarna aanvallen, lijkt het credo.

De twee jongste Anderlecht-trainers even naast elkaar gezet. Verdedigend doet Riemer het alvast beter. Aanvallend lukte het bij Anderlecht onder Mazzu iets beter.

Dramatisch zwak

Zo goed als Riemer het doet met het voorkomen van tegendoelpunten, zo slecht doet hij het met het maken van goals. Hij ziet zijn ploeg amper 1.14 keer per wedstrijd de netten doen trillen. Dramatisch zwak. Alleen Seraing, Oostende, Kortrijk en STVV doen dit seizoen nog slechter. Mazzu deed veel beter met 1.61 doelpunten per wedstrijd, Kompany nog beter met 1.71 goals. Dat Anderlecht niet tot scoren komt, heeft niets met pech te maken, want de cijfers worden netjes bevestigd door het aantal expected goals (xG). Daar zit Riemer aan 1.24 xG per wedstrijd, Mazzu kwam op 1.52 uit.

Balbezit zit met 52.71 procent, een procentje meer dan Mazzu, nog redelijk onder het bewind van Riemer. Maar er wordt dus veel te weinig mee gedaan. “We willen dominant en attractief voetballen, en een deel daarvan is kansen creëren”, beseft Riemer. “Die zijn er nog niet, maar voor mij gaat dat in grote mate om geloof. In de opwarming rammen ze de bal geweldig binnen, maar als de wedstrijd begint, stoppen ze daar om een of andere reden mee. Ik vraag mijn spelers: alsjeblieft, trap. Geloof in jezelf.” Kijken of die smeekbede zondag tegen STVV iets oplevert.