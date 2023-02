REACTIES. Invaller Casper Nielsen pakt uit met opvallende uitspraak, Union-middenvelder Senne Lynen baalt: “Dit voelt als verlies”

Club Brugge en Union hielden elkaar vrijdagavond in evenwicht in een aangename topper. Bij Club zijn ze vooral blij met de progressie, bij Union waren de meningen verdeeld over de puntendeling. Hieronder de reacties na de wedstrijd.

Casper Nielsen: “Vrij zeker van dat ik nog steeds een van de beste middenvelders in de competitie ben”

“Een gelijkspel was een terechte uitslag”, zei Nielsen voor de camera van Eleven. “Er waren veel duels, veel intensiteit. Het ging gelijk op. Ze zijn een heel sterk team, dat zie je ook aan het klassement. Ze proberen veel dezelfde dingen als vorig jaar en het werkt vrij goed.” Het werd ook een blij weerzien met zijn oude ploegmaats. “Natuurlijk hebben ze me vooraf geluk gewenst en werden er wat grapjes gemaakt, ik heb er nog steeds enkele goeie vrienden.”

Nielsen moest wel opnieuw vrede nemen met een invalbeurt. “Soms gaat het zo in het voetbal, we hebben een nieuwe coach en hij probeert wat dingen uit. Ik probeer om te laten zien wat ik kan en ben er vrij zeker van dat ik nog steeds een van de beste middenvelders in de competitie ben.” Wat wil Parker meer of minder zien van de Deense middenvelder? “Euh, dat weet ik niet.”

Scott Parker: “We boeken progressie”

“Terecht resultaat, al hadden we natuurlijk enkele grote kansen”, aldus Club Brugge-coach Scott Parker na de topper. “Op een andere dag gaan die er misschien wel in. We zijn enorm goed begonnen, dat was exact het team dat ik wil zien. Maar we hielden dat niet vast en na 15 à 20 minuten zakten we wat weg. De tweede helft was weer wat beter, maar op dit moment kunnen we dat niveau geen 90 minuten aanhouden. We boeken wel progressie, dat is zeker.”

“Natuurlijk wil je wedstrijden winnen. Maar het positieve is dat we ook zes à zeven wedstrijden ongeslagen zijn. Dit is een proces en we zijn in de juiste richting aan het bouwen. De fans waren fantastisch vandaag en we zullen ze nog nodig hebben op deze manier.”

Geraken Skov Olsen en Jutgla fit voor Benfica? “Ik weet het nog niet, maar ik hoop het. We zullen zien waar ze staan na dit weekend. Het is duidelijk dat we hun kwaliteiten nodig hebben.”

Senne Lynen baalt na puntenverlies: “Dit voelt aan als een nederlaag”

Union bleef op bezoek bij Club Brugge al voor de zeventiende keer op rij ongeslagen, maar toch toonde Senne Lynen zich na afloop bijzonder ontgoocheld. “We laten de kansen liggen om hier de drie punten mee te graaien”, aldus de 23-jarige centrale middenvelder. “Gek genoeg voelt dit gelijkspel aan als een nederlaag. We hadden voldoende mogelijkheden om de partij te beslissen, maar misten een beetje geluk in de zone van de waarheid. Uiteraard was er ook die fase met de lob van Lang na rust, maar voorts gaven we amper iets weg.”

“Het was inderdaad de eerste keer dat ik hier op Jan Breydel mocht aantreden”, aldus Lynen, die in het verleden ook bij de Brugse jeugdwerking aan de slag was. “Ondertussen konden we sinds de terugkeer van Union in eerste klasse nog niet winnen van blauw-zwart. Maar als we zo blijven voetballen, moet dat er toch eens van komen. Anderzijds is een punt in deze fase van de competitie belangrijk. Zeker ook omdat Genk en Antwerp dit weekend het ook tegen elkaar opnemen.”

Karel Geraerts kan wel leven met gelijkspel: “Correct resultaat”

In tegenstelling tot enkele van zijn spelers toonde Union-coach Karel Geraerts zich na afloop van het laatste fluitsignaal van ref Boterberg best tevreden met het 1-1-gelijkspel: “Ik denk dat het een fijne match was van twee ploegen die allebei voluit voor de aanval kozen. Brugge startte heel sterk maar wij herstelden ons goed en scoorden ook een prima doelpunt. De tegentreffer was wat vreemd, de timing was ook nogal ongelukkig zo vlak voor rust. Na de pauze hadden we enkele kansen maar liep het telkens fout bij de laatste pass en daarbij lieten we ons ook betrappen op enkele foute keuzes. Ook Brugge had bovendien nog enkele kansjes.”

“Ik koos voor Vertessen omdat hij veel diepgang biedt. Nilsson is ook in goede vorm maar de snelheid van Yorbe is heel belangrijk”, lichtte Geraerts nog een opvallende tactische keuze toe. “Hierdoor wilde ik Brugge achteruit duwen. Ik kan mijn evenwel spelers volgen: we hebben veel goede momenten gehad en dat tegendoelpunt valt uiteindelijk ook heel bizar. Ach, we hadden genoeg kansen maar dit resultaat is volgens mij toch correct. Zij hadden immers ook nog enkele mogelijkheden. Als we wilden winnen, hadden we maar beter moeten omspringen met onze kansen. Toch kan ik mijn jongens niets verwijten. Het is nooit makkelijk om hier te komen voetballen. We bleven heel rustig. Jammer dat Van Der Heyden en Lazare allebei geel pakten maar nadien bleven ze heel gecontroleerd voetballen.”