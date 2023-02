Uw krant mocht op audiëntie bij Radja Nainggolan (34). In Ferrara, bij tweedeklasser SPAL, wil Il Ninja zijn voetbalplezier terugvinden. Maar niet zonder eerst nog eens het mes te zetten in zijn vertrek bij Antwerp. “Ik had gerust een boete van 50.000 euro willen betalen. Geld, daar heb ik schijt aan.”