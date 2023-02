Politie van Anderlecht is extra waakzaam voor duel tegen STVV, harde kern richt pijlen op voorzitter Wouter Vandenhaute

Anderlecht moet na de 7 op 9 opnieuw punten pakken tegen Sint-Truiden. De vraag is hoe groot de impact zal zijn van de nietsontziende Humo-reportage waarin Wouter Vandenhaute (60) het zwaar te verduren kreeg. De voorzitter wordt op de match verwacht, maar veel fans willen nog altijd dat hij opstapt. De politie is extra alert.

De resultaten van Anderlecht zijn de jongste weken iets beter. Die 7 op 9 tegen Seraing, Antwerp en KV Oostende met drie clean sheets was broodnodig, maar rond de club blijft het stormen rond de figuur van Wouter Vandenhaute. In de meest recente thuismatch tegen Antwerp (0-0) werden door de harde kern opnieuw spandoeken ontrold met daarop slogans als Wouter Buiten en Coucke neem uw verantwoordelijkheid. Een deel van de achterban vindt zijn stap terug naar niet-uitvoerend voorzitter onvoldoende en wil dat Vandenhaute aftreedt. De reportage in Humo waarin het beleid op de korrel werd genomen, kan olie op het vuur zijn.

De harde kern blijft zijn pijlen op Vandenhaute richten, terwijl ook Marc Coucke in het vizier wordt genomen. De politie sluit niet uit dat er zondag tegen STVV opnieuw protestacties zullen zijn. Daarom zullen de veiligheidsdiensten – net als in de voorbije wedstrijden – extra waakzaam zijn zodat het niet verder uit de hand loopt. Een grote tifo om hun ongenoegen te laten blijken mag niet, maar veel verder dan kleinere protestleuzes mag het ook niet gaan. Vuurpijlen of blokkades van poorten zijn uit den boze.

Om de rust te bewaren zou een positief resultaat wel helpen. Het bestuur zal toekijken vanop de viptribune en coach Brian Riemer probeert vooral te focussen op het sportieve aspect. “Het raakt me als de voorzitter wordt geviseerd”, zei de Deen. “Vooral omdat ik een groot hart voor Anderlecht heb en zie hoe iedereen bezig is met deze club, maar dieper ga ik op deze kwestie niet in. Wat ik hier kan aanbieden is goeie coaching en teammanagement en daar ligt mijn focus op. Voor mij en de spelers is voetbal het belangrijkste.”

Ploeg niet schaden

De supporters zijn weliswaar bereid krediet te geven aan het Deense duo Jesper Fredberg en Brian Riemer, net zoals aan het elftal. De algemene verwachting is niet dat ze iets zullen ondernemen om de ploeg sportieve schade toe te brengen. De match laten stilleggen zoals op Standard en zo een forfaitnederlaag afdwingen is niet aan de orde, maar zwijgen tegenover Wouter Vandenhaute zal de harde kern niet doen.