Biden en Lula beloven zich in te zetten over het klimaat, maar zwijgen over Oekraïne

De Amerikaanse president Joe Biden heeft vrijdag zijn Braziliaanse ambtgenoot Luiz Inacio Lula da Silva ontvangen in het Witte Huis. De twee presidenten benadrukten tijdens een persmoment vooraf hun beider inzet voor het klimaat, maar zwegen over een groot discussiepunt tussen de landen: de oorlog in Oekraïne.

Biden heeft een grote rol in de westerse hulp aan Oekraïne, maar Lula heeft zich tot nu toe afzijdig gehouden in het conflict. Hij verdedigde onlangs in een interview met CNN zijn beslissing om geen munitie te leveren aan Oekraïne. “Als ik munitie stuur, dan doe ik mee aan de oorlog. En ik wil niet meedoen aan de oorlog, ik wil vrede.”

De twee bespraken wel de bestormingen van overheidsgebouwen waar zij allebei mee te maken kregen aan de start van hun presidentschap. In de VS belaagden aanhangers van oud-president Trump begin 2021 het Capitool in Washington, in Brazilië bestormden supporters van voormalig president Jair Bolsonaro begin dit jaar overheidsgebouwen in Brasilia. “De democratie in onze landen is flink op de proef gesteld,” zei Biden daarover, “maar zowel in de VS als in Brazilië heeft de democratie standgehouden.”

De presidenten haalden tijdens het persmoment uit naar hun voorgangers. Zonder diens naam te noemen zei Lula dat de wereld van Bolsonaro “begon en eindigde met fake nieuws - in de ochtend, de middag en de avond”, waarop Biden antwoordde: “Dat klinkt bekend.”