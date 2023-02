Pascal Smet: “Heel wat mensen die voor de Europese instellingen werken, gebruiken drugs”

De Brusselse politicus Pascal Smet heeft in een vergadering achter gesloten deuren een opmerkelijke uitspraak gedaan. Smet, staatssecretaris voor Stedenbouw en Europese en Internationale Betrekkingen in het Brussels Gewest, reageerde daarmee op de kritiek van vakbonden over de verhuis van een deel van de Europese instellingen naar de Noorderwijk. Dat schrijft de website Politico.

Op 23 januari woonde Pascal Smet, Brussels staatssecretaris voor Stedenbouw en Europese Betrekkingen, een vergadering bij in de kantoren van de huisvestingsdienst van de Europese instellingen, gevestigd in het gebouw van de Europese Commissie. Gespreksonderwerp was daar de verhuizing van een deel van het personeel van de Europese instellingen in de toekomst naar elders in Brussel.

Smet is er voorstander van dat de Europese instellingen verhuizen naar de Noorderwijk rond het Noordstation, een wijk waarin Brussel wil investeren. In een ideaal scenario ziet de Commissie de eerste personeelsleden al eind dit jaar verhuizen naar een gebouw in die wijk.

Drugs

Bij sommige vakbonden heerst enige aarzeling om te verhuizen, en men verwijst naar criminaliteitscijfers en het drugsgebruik in die Noorderwijk. Dat argument wees Smet op de vergadering weg. Hij zei dat de personeelsleden en politici van de Europese instellingen zelf ook drugs gebruiken, en zij dus slecht geplaatst zijn om daarop neer te kijken. Smet suggereerde zelfs dat cocaïne populair is bij de EU-werknemers. “In de Schumanwijk (waar de Europese instellingen zijn, nvdr) wordt ook drugs gedeald. En waarschijnlijk niet dezelfde drugs als in de Noorderwijk, maar wat witter.”

Die uitspraken van Smet vielen niet goed bij de vertegenwoordiging van de vakbond Renouveau & Démocratie: “Ik begrijp niet wat hij dacht toen hij deze opmerking maakte”, zegt Cristiano Sebastiani, voorzitter van de vakbond.

Bij Politico reageert Smet dat zijn uitspraken voor de grap gemaakt werden. “Ik heb alleen gezegd dat er ook andere plaatsen zijn in de stad waar drugs gedeald wordt. Wij zijn één stad. Er zijn geen buurten die van Brusselaars zijn en buurten die van Europeanen zijn.”