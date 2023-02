Financieel influencer waarschuwt voor valse accounts die in haar naam geld vragen: “Iemand is 9.000 euro kwijt”

“Lieve mensen, het is niet voor niets dat er valse profielen blijven opduiken. Ze ontfutselen geld en het blijkt hen ook te lukken. Ik vraag nooit om geld en kan van jouw geld ook niet meer geld maken. Rapporteer of meld het aan de politie als je dit meemaakt”, schreef Charlotte Van Brabander vrijdagavond op Instagram.

De aanleiding was dat voor de zoveelste keer een slachtoffer van fraudeurs bij haar was komen aankloppen. De criminologe, die daarnaast financieel influencer is en het boek Fire - hoe op jonge leeftijd stoppen met werken schreef, biedt met het online kanaal Slim sparen financiële educatie aan, en mensen met slechte bedoelingen proberen daar al maandenlang misbruik van te maken door zich online als Van Brabander voor te doen. Ze proberen mensen daar te overtuigen om geld over te schrijven, dat zij zogezegd voor hen zal beleggen zodat ze binnen afzienbare tijd veel meer centen hebben.

Met succes, trouwens. “Nu was het iemand die 9.000 euro verloor door zo’n oplichter”, zegt Van Brabander. “En ik heb ook al mensen gehoord bij wie het 6.000 en 1.500 euro was. Sinds ik Slim sparen heb opgericht, zijn er continu valse profielen die aangemaakt worden. Dat zijn dan accounts met een puntje achter de naam of met een hoofdletter of een spatie waar die bij het echte account niet staat. Mensen zien het verschil dan amper. Die accounts kopen volgers en kopiëren alles wat ik post. Ik krijg voortdurend vragen van mensen of ik het wel echt ben, wanneer ze weer eens door zo’n account benaderd zijn. Zelfs mijn eigen vrienden twijfelen soms bij zo’n account of ik dat niet ben. En één keer per maand is er toch wel iemand die daarin trapt en veel geld verliest.”

Van Brabander diende al een klacht in bij de politie, maar die werd geseponeerd. Ze roept slachtoffers op ook naar de politie te stappen. “Als meer slachtoffers een klacht indienen, ben ik ervan overtuigd dat er wel meer actie tegen zal komen.” Daarnaast is haar voornaamste raad voorzichtig zijn. “Als er geld bij betrokken is, wees dan extra wantrouwig. Kijk goed uit en wees heel kritisch.”

Zelf vraagt ze nooit geld van mensen om voor hen te beleggen, zegt Van Brabander. Op haar kanaal biedt ze wel betalende cursussen aan, maar dat ziet ze slechts als een eerste stap. Dat zei ze onlangs nog in een videopost op haar kanaal. “Dit is geen financieel advies”, zegt ze daarin. “Jij bent groot genoeg om zelf te beslissen wat je wel of niet met je geld doet. Want denk eraan: met slecht investeren kan je ook veel geld verliezen.”

De oplichting waar Van Brabander het over heeft, komt veelvuldig voor op het internet. Fraude of oplichting kan hier gemeld worden en verdachte of valse accounts kan u bij Instagram of Facebook zelf rapporteren of een mail sturen naar verdacht@safeonweb.be. Op de website van Safeonweb vind je heel wat tips over hoe online oplichting te vermijden en waar je best op let tijdens het surfen.