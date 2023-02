Hans Modrow, laatste communistische premier van DDR, op 95-jarige leeftijd overleden

In Duitsland is Hans Modrow overleden, de laatste communistische regeringsleider van de Duitse Democratische Republiek (DDR) of het voormalige Oost-Duitsland. Dat heeft zijn partij, de uiterst linkse Die Linke, bekendgemaakt.

Modrow werd 95 jaar oud. Van november 1989 tot april 1990 stond hij aan het hoofd van de regering van de DDR. De voormalige premier stond bekend als hervormingsgezind. De ‘Duitse Gorbatsjov’ werd hij wel eens genoemd.

Vier dagen na de val van de Berlijnse Muur kwam hij aan het hoofd van de regering. Na de eerste vrije verkiezingen in Oost-Duitsland vijf maanden later moest hij weer aftreden. Na de vereniging van Duitsland zetelde hij in de Duitse Bundestag en later ook in het Europees Parlement.