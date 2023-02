Laatste overlevende van bloedbad in Oradour-sur-Glane gestorven

De laatste overlevende van het bloedbad van Oradour-sur-Glane is gestorven. Dat heeft zijn familie zaterdag bekendgemaakt. Robert Hébras werd 97 jaar oud.

Het Franse dorp in het departement Haute-Vienne was tijdens de Tweede Wereldoorlog het decor van een van de beruchtste massaslachtingen door de Duitse SS. Alle inwoners van het dorp werden er in 1944 omgebracht. 643 mensen kwamen om het leven, slechts enkelen konden ontsnappen.

De toen 19-jarige Hébras wist te ontkomen aan de slachting. Mannen werden neergekogeld, vrouwen en kinderen verzameld in de kerk , die vervolgens in brand werd gestoken.

Als herinnering aan die feiten werd het dorp nadien onaangeroerd gelaten.