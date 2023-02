Oostenrijk haalt reddingsteams weg uit rampgebied in Turkije na toenemend geweld tussen burgers

Oostenrijk staakt zijn reddingsoperatie in het aardbevingsgebied in Turkije vanwege onderling geweld tussen Turken. Het ingezette team van het Oostenrijkse leger, dat 82 reddingswerkers telt en 45 ton aan materiaal bij had, spreekt van een steeds moeilijker veiligheidssituatie, melden Oostenrijkse media.

“Het verwachte succes van een levensredding staat in geen redelijke verhouding tot het veiligheidsrisico”, aldus de strijdkrachten. “Wij zijn oké, onze teams zijn niet aangevallen. Maar er is sprake van toenemende agressie tussen groepen in Turkije.” Er zou zelfs zijn geschoten, echter niet op de Oostenrijkse hulpverleners.

De Oostenrijkse rampenbestrijdingseenheid werkte met tal van andere hulporganisaties vanuit een basiskamp in de Turkse provincie Hatay. Het team kon de afgelopen dagen negen personen bergen die onder het puin lagen. Een woordvoerder van het Oostenrijkse leger zegt aan de krant Kurier dat “in delen van het gebied de facto de staat van beleg is uitgeroepen, het Turkse leger moet er de orde handhaven”. De Oostenrijkse reddingsteams werken verder goed samen met de Turkse autoriteiten. Ze wachten nu in hun basiskamp op groen licht om veilig verder te kunnen doen.

Confrontaties

Ondertussen komen er meldingen uit het rampgebied over confrontaties tussen bewapende plunderaars en de politie. Bij Kahramanmaras zou een groep van zes het vuur hebben geopend. Agenten konden ze “neutraliseren”, melden Turkse media.