Hof Van Cleve-sommelier Tom Ieven (31) weet zondag of hij de beste van de wereld is: “Ik proef minstens vijftig verschillende wijnen per week”

Het WK voor sommeliers wordt elke drie jaar georganiseerd. En dan stuurt de Belgische Sommeliergilde een absolute topper, deze keer naar Parijs. Tom Ieven (31) uit Grobbendonk was twee keer de beste van ons land, in 2018 - 2019. “Ik was al eens op het Europees Kampioenschap”, zegt hij. “Maar nu kan ik me voor het eerst meten met de top van de hele wereld. Ik had een droom: de halve finale halen.” Die kaap heeft hij al gerond. Het WK begon met 68 sommeliers, dit weekend zitten er nog 17 in de race. Zondag weten drie van hen dat ze in de finale staan. Winst op het WK is het hoogst haalbare voor sommeliers.

“Het is ontzettend moeilijk”, zegt Ieven vanuit Parijs. “In hooguit twintig minuten moesten we een hele reeks proeven uitvoeren. In de halve finale moesten we eerst drie wijnen blind proeven, en als enige tip kregen we dat ze iets gemeen hadden. Drie keer Bordeaux, volgens mij. Het bleek drie keer dezelfde wijn, maar gerijpt in een ander vat. En dan moesten we zeggen om wélke vaten het ging. Volgens mij was het Amerikaanse eik, Franse eik, en een Oostenrijks vat van het merk Stockinger.” De juiste antwoorden kent hij zondag pas. Maar met zomaar een druif of een regio herkennen kom je er niet in dit concours. “Maar het gaat niet enkel over wijn. Ik moest ook blind non-alcoholische dranken herkennen. Kombucha en zo. Waar we dan een vegan-menu bij moesten samenstellen.” En de sommelier moet uiteraard perfect kunnen schenken. “Een tafel van vier moesten we een fles champagne serveren, volgens de regels. Eén iemand vroeg een pintje, om ons in verwarring te brengen.”

Tom had de voorbije twee jaar nauwelijks vrije tijd. “Zondag is familiedag. Maar ook dan probeerde ik twee of drie uur te proeven en te studeren. Op maandag is Hof van Cleve dicht, dan trainde ik de hele dag en op dinsdagvoormiddag was ik ook met de voorbereidingen voor het WK bezig. Het was heftig: want ik ben heel veel in het restaurant. Ik mis nauwelijks een shift. Voor deze wedstrijd heb ik een week vakantie genomen.”

Proeven, proeven proeven. In het restaurant proeft Ieven de meeste flessen die open gaan. “Maar thuis heb ik de afgelopen maanden elke week zeker nog 50 flessen geproefd. Met dank aan de leveranciers van het restaurant. Zij hebben me gesteund en flessen gestuurd.”