VN-topman: “Ik verwacht dat het aantal doden in Turkije en Syrië nog zal verdubbelen”

Sinds de aardbeving van maandag in Turkije en Syrië zijn al meer dan 24.000 mensen om het leven gekomen, maar VN-topman Martin Griffiths verwacht dat het daar niet bij zal blijven. Meer zelfs: hij denkt dat het dodental nog zal verdubbelen, zei hij in een interview met Sky news.

Zes dagen zijn al voorbijgegaan sinds maanden een verwoestende aardbeving Turkije en Syrië trof. Reddingswerkers in het rampgebied doen wat ze kunnen om overlevenden te vinden onder het puin, met wisselend succes. De voorbije uren werd nog een meisje van 9 na 108 uur levend van onder het puin gehaald, net als een zes maanden zwangere vrouw na 115 uur.

Maar de harde realiteit is ook dat de kans dat er nog overlevenden gered kunnen worden elk uur kleiner wordt. Dat steekt Martin Griffiths, topman van het Noodhulpbureau van de Verenigde Naties, in een interview met Sky news niet onder stoelen of banken. “Ik denk dat het moeilijk is om te voorspellen hoeveel overledenen er in totaal zullen zijn, maar ik ben er zeker van dat het aantal doden nog zal verdubbelen. Of zelfs meer.”

Op dit moment zijn er al 24.596 doden geteld. “Het is bijzonder angstaanjagend”, zegt Griffiths. “Dit is de natuur die terugslaat op een bijzonder harde manier. Het is enorm schokkend. Het idee dat onder die bergen van puin nog mensen liggen, en dat sommigen nog leven.”

Honger

Griffits sprak de pers zaterdag ook toe tijdens zijn bezoek aan Kahramanmaras. “Ik heb hier al gesproken met gezinnen die dakloos zijn en kou en honger lijden door de aardbeving. Daarom ben ik hier, om ervoor te zorgen dat zij niet vergeten worden.”

De VN-topman was vol lof over de reactie van de Turkse autoriteiten en hulpdiensten. “Het is buitengewoon hoe moedig die reddingswerkers zijn die de klok rond werken en blijven hopen dat ze toch nog iemand zullen horen die leeft onder het puin. Wat hier gebeurd is, is de ergste gebeurtenis in 100 jaar in deze regio.”