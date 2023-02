Waals politicus Marc Tarabella aangehouden op verdenking van corruptie, bendevorming en witwassen

De Brusselse onderzoeksrechter Michel Claise heeft Marc Tarabella, het Luikse socialistische europarlementslid, aangehouden op verdenking van fraude, witwas en lidmaatschap van een criminele bende in de zaak van Qatargate. Dat meldt het federale parket. De man is overgebracht naar de gevangenis.

Marc Tarabella (59), die ook al 28 jaar burgemeester is van de Waalse gemeente Anthisnes, werd vrijdagochtend al thuis van zijn bed gelicht door de speurders. Hij werd gisteren de hele dag ondervraagd en is vanochtend voor de onderzoeksrechter in Brussel verschenen. Die heeft nu beslist dat de Europdeputé aangehouden wordt. De onschendbaarheid van Tarabella was al eerder opgeheven, toen het schandaal losbarstte.

Tarabella wordt ervan verdacht geld te hebben aanvaard vanwege Qatar om een welwillende houding aan te nemen tegenover het land. Zo zou hij 120.000 euro gekregen hebben van het voormalig Italiaans Europarlementslid Pier Antonio Panzeri, de spil in de zaak, die zich voor de kar van Qatar liet spannen.

LEES OOK. Hij kreeg 120.000 euro en vond het omstreden WK voetbal in Qatar plots oké, maar ex-PS-Europarlementariër heeft “niks te verbergen”

Rode kaart

Opvallend in deze is dat Tarabella in 2015 een fervent tegenstander was van het WK in Qatar. Hij trok toen “een rode kaart”voor de organisatie. Afgelopen november draaide Tarabella dan helemaal bij. “Er is nog werk, maar Qatar heeft zich geëngageerd op het pad van de hervormingen.”

Panzeri heeft aan de politie daarover verklaard dat Tarabella van mening veranderd was in functie van de betalingen. “Als we met Tarabella een meeting hadden, vroeg ik of hij akkoord ging om bepaalde standpunten te verdedigen, en zeiden we dat hij geschenken kon krijgen als hij dat wilde, ook geld”.

Smeergeld

Tarabella, die meer dan 10.000 euro netto in de maand verdient, is inmiddels uit de socialistische fractie geweerd. Hijzelf ontkende tot nu dat hij smeergeld aangenomen zou hebben. “Noch cadeaus. Noch geld”, verklaarde zijn advocaat.

De onderzoeksrechter zag dat nu anders. Tarabella is aangehouden en wordt verdacht van corruptie, witwas en lidmaatschap van een criminele organisatie. Hij is opgesloten in de gevangenis en zal donderdag voor de raadkamer verschijnen, zo bevestigt het federaal parket. In de zaak zitten nu al vier mensen in de cel. De bekendste is de Griekse socialiste Eva Kaili, ex-vicevoorzitter van het Europees parlement.