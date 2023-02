De Roover (N-VA): “Onvergeeflijk dat regering De Croo niets doet tegen belastingdruk”

N-VA-fractieleider Peter De Roover is niet te spreken over de uitspraken van Egbert Lachaert (Open VLD) over de aangekondigde fiscale hervorming. De voorzitter van de Vlaamse liberalen zegt te passen voor een “vestzak-broekzakoperatie” waarbij de lasten op arbeid worden verlaagd, maar andere voordelen dan weer worden teruggeschroefd. “België is een van de landen met de hoogste belastingdruk in Europa. Eerst de inspanningen van de regering Michel I ongedaan maken en vervolgens een volledige legislatuur fiscaal weinig tot niets ondernemen voor de hardwerkende burger? Dat is onvergeeflijk”, zegt De Roover.