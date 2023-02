Vakbonden dreigen Frankrijk volledig lam te leggen

In Frankrijk wordt zaterdag opnieuw betoogd tegen de plannen van president Emmanuel Macron om de pensioenleeftijd op te trekken van 62 naar 64 jaar. De vakbonden dreigen er bovendien mee de acties te verharden en Frankrijk “tot stilstand” te brengen.

Het is al de vierde actiedag op een maand tijd die de Franse vakbonden organiseren tegen de pensioenhervorming. Manifestaties zijn gepland in meerdere steden, onder meer in Parijs. Er worden honderdduizenden betogers verwacht.

Intussen dreigen de vakbonden met een verharding van de acties indien de regering en het parlement “doof blijven” voor de eisen van de vakbonden. Op 7 maart dreigen ze Frankrijk volledig tot stilstand te brengen, aldus het vakbondsfront.