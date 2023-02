KV Oostende is na 24 speeldagen de droevige eigenaar van de rode lantaarn. Seraing telt weliswaar evenveel punten als de kustploeg maar het doelsaldo van de Métallo’s is beter. Het is een nieuwe situatie voor KVO dit seizoen. Meer zelfs, sinds de terugkeer naar eerste klasse in 2013 sloot KVO nooit in de terugronde de rangschikking!