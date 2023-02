AA Gent zoekt investeerder maar overname nog niet mogelijk: “Eigenlijk zijn dit Monopoly-aandelen”

Het financieel persbureau Bloomberg bracht uit dat AA Gent vers kapitaal zoekt via een Brits investeringsplatform. Alleen is een overname is nog niet voor morgen, simpelweg omdat de huidige aandelenstructuur het niet toelaat. “Dat zijn Monopoly-aandelen”, klinkt het bij de stad Gent. Een analyse.

Onder de titel “Top Belgian Football Team KAA Gent Seeking to Sell Stake” bracht financieel persbureau Bloomberg uit dat KAA Gent naar nieuw kapitaal zoekt. Niets nieuws. De Buffalo’s leden de voorbije seizoenen verlies en achten vers kapitaal nodig om aan de Belgische top te blijven. Nieuw is wel dat het Britse investeringsplatform Tifosy enkele maanden geleden onder de arm werd genomen om die investeerder te vinden. “Dit is een unieke kans om een iconische, stabiele en goed geleide club uit de eerste klasse van het Belgische voetbal over te nemen”, zo prijst Tifosy aan.

Dat AA Gent te koop staat, zoals die zin doet uitschijnen, wil niemand gezegd hebben. Bedoeling is nog altijd om een investeerder te vinden zoals bij Club Brugge. Die dus een minderheid van de aandelen zou lopen. Wat echter niet uitsluit dat een investeerder KAA Gent overneemt, mocht zo’n partij zich aanbieden. Die is er vandaag nog niet.

Rechtsvorm moet veranderen

De verkoop van een minderheid, dan wel meerderheid van de aandelen ligt sowieso gevoelig. De club wil officieel nog niet reageren en ook hoofdsponsor VDK houdt de lippen op elkaar. In het verleden lieten VDK en stad Gent al blijken dat ze niet zomaar willen meewerken aan een verkoop van de club. De vraag is of de aandelen van AA Gent op dit moment wel verkocht kunnen worden zonder groen licht van de andere partners. “Onmogelijk, dit zijn eigenlijk monopoly-aandelen”, waarschuwt Sofie Bracke, schepen van Sport in Gent. Reden is dat KAA Gent vandaag een CVBA SO is, een CVBA met Sociaal Oogmerk.

© BELGA

Voorzitter Ivan De Witte heeft 25 procent van de aandelen, CEO Michel Louwagie 15 procent. Die aandelen kregen ze, zonder daar zelf kapitaal tegenover te stellen, en vertegenwoordigen louter een soort beslissingsrecht. Volgens de statuten kan daar geen winst op gemaakt worden. “Elke uitbetaling van dividenden is statutair uitgesloten”, zei clubadvocaat Patrick Devers in het verleden. “Ook bij een wissel van aandeelhouders. Aan het kapitaal en de opgebouwde reserves kan niet worden getornd. Dat is onze ijzeren voorraad.”

Maar, de club moet dit jaar nog van rechtsvorm veranderen. De CVBA SO moet voor 1 januari 2024 hervormd zijn. Vraag is alleen wat KAA Gent zal worden. Een NV? “Die denkoefening is nog lang niet afgerond”, zegt Sofie Bracke, die vanuit de stad ook enkele voorwaarden stelt. “Wij willen in de toekomst niet ten koste van alles vasthouden aan onze aandelen maar ongeachte welke structuur er wordt uitgetekend, willen we ook dan blijven inzetten op de lokale verankering en het sociale oogmerk van de club. Anderzijds is het voor de stad Gent geen vereiste dat de nieuwe investeerder ‘een Gents tintje’ heeft. Als de waarden en normen van de club, zeg maar het DNA van AA Gent, intact blijft.”

© BELGA

Ontbinding management

Toch zal er allicht nog flink wat water door de Leie en de Schelde vloeien, vooraleer het ‘nieuwe’ AA Gent het daglicht zal zien: “We willen inderdaad alle opties grondig bekijken en uiteraard is het logisch dat ook een nieuwe investeerder inspraak wil in de nieuwe te kiezen juridische constructie”, aldus Bracke. Daarbij zal ook flink gediscussieerd worden over de waardering van de nieuwe aandelen. Op dit moment staat er immers geen formeel bedrag tegenover een aandeel in de CVBA. Nogal moeilijk om dan een participatie, laat staan een overname af te ronden.

Hoe dit concreet moet gebeuren, is nu nog lang niet duidelijk. Alle partijen lijken nu echter de Gentse geesten voor te bereiden op een stroomversnelling. Een volledige overname krijg je ook niet zo makkelijk verkocht aan de kritische Gentse achterban die al langer mort. Feit blijft dat AA Gent dringend nood heeft aan vers kapitaal: “De financiële cijfers zijn duidelijk”, bevestigt Sofie Bracke. “De club heeft nieuw kapitaal nodig maar we willen ook niets overhaasten.”

Toevallig liet de club vorige maand ook de NV KAA Gent management ontbinden. Een zogeheten ‘slapende vennootschap’ waarin behalve De Witte en Louwagie ook Frans Verheecke, ex-topman van VDK bestuurder is. NV KAA Gent Management is quasi schuldenvrij, goed voor een kapitaal van ongeveer 6,25 miljoen euro en bezit onder meer de gronden van het Gentse oefencomplex aan de Warmoezeniersweg. Binnen de club valt te horen dat deze ontbinding sowieso moest gebeuren en past in het kader van een vereenvoudiging van de juridische structuur van de club. Of hoe AA Gent zich voorbereidt op een nieuwe toekomst.