Voor honderden miljoenen aan transfers op het veld, maar Chelsea komt niet verder dan gelijkspel tegen West Ham in Londense derby

Chelsea heeft zaterdagmiddag opnieuw niet kunnen winnen in de Premier League. Voor de derde wedstrijd op rij speelden de Blues gelijk. In de Londense derby tegen West Ham werd het 1-1. De vele wintertransfers hebben zo nog niet het gewenste effect bij Chelsea.

Aan de rust hadden beide teams een keer gescoord in het London Stadium. Atlético-huurling Joao Felix opende de score met zijn eerste treffer voor de Blues, Emerson, nota bene ex-Chelsea, maakte voor het half uur gelijk voor de Hammers.

In de tweede helft zat het venijn in de staart. Tomas Soucek zag de winning goal namens de gastheer afgekeurd worden vanwege buitenspel en even later ging de bal aan de overzijde niet op de stip na een discutabele handsbal.

Chelsea blijft bijgevolg op zoek naar zichzelf en begeeft zich pas op de negende plaats in de tussenstand van de Engelse eerste klasse, met 31 punten. West Ham bengelt op zijn beurt in de onderste regionen, op de vijftiende positie met 20 eenheden.