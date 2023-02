Dilsen-Stokkem

“Er is nog zo veel in dit leven wat jij had moeten doen. Ik geef je nog een kusje, en dan sluiten we je kistje.” Zaterdag werd in de Sint-Martinuskerk van Dilsen-Stokkem emotioneel afscheid genomen van kleine Nox (3). Nox Geurts verloor zijn strijd tegen een zeldzame hersentumor.