Thomas Meunier viert rentree bij winnend Borussia Dortmund, Bayer München heeft geen kind aan laagvlieger Bochum

De wedstrijd tegen Werder Bremen zat lange tijd op slot, tot de pas ingevallen Jamie Gynoe-Bittens de ban brak. Julian Brandt diepte de score verder uit in de slotfase. In het klassement springt Dortmund voorlopig naar de tweede plaats met 40 punten. Het telt drie punten minder dan Bayer München, dat in eigen huis geen kind had aan Bochum. Thomas Müller, Kingsley Coman en Serge Gnarby vanop de stip zorgden voor een droge 3-0-score.

© AFP

Nog in de Bundesliga liep Augsburg met 3-1 in het mes tegen Mainz. Arne Engels en co. waren na 21 minuten op achtervolgen aangewezen door toedoen van Lee Jae-Sung en luttele minuten later verdubbelde Karim Onisiwo de marge. De bezoekers lieten zich niet zomaar kisten en knokten terug via Ermedin Demirovic, die een penalty omzette.

Aan het begin van de tweede helft sloeg Mainz een beslissende kloof dankzij de tweede goal van Lee Jae-Sung. Engels werd tien minuten na de 3-1 naar de kant gehaald. Een kwartier voor tijd zag Augsburg de aansluitingstreffer door de neus geboord worden door de VAR. Augsburg kampeert op de dertiende positie met 21 eenheden.