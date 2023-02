Ivan De Witte wil niet zomaar AA Gent verkopen: “Wij willen vooral de club versterken”

Hij stond erop om de puntjes op de i te zetten. Nee, AA Gent staat niet te koop. Hoewel burgemeester De Clercq dat zaterdagmiddag nog op facebook bevestigde: “Nee, we willen een versterking van het kapitaal maar ook voor de club, hé. Het doet me pijn dat er geïnsinueerd wordt dat Michel Louwagie en ik willen cashen. Dat is totaal bijkomstig.”

“Eigenlijk is er geen nieuws”, stak Ivan De Witte na afloop van de partij in Westerlo van wal. “We zeggen al maanden dat we versterking zoeken op financieel vlak. Een versterking van het kapitaal maar ook voor de club hé. Er bestaan daar blijkbaar misverstanden over. Het gaat niet om een versterking voor de aandeelhouders maar voor de fundamenten van de club We hebben dat nodig!”

Een gesprek over de toekomst van de Buffalo’s dreigt al snel nogal complex te worden maar De Witte sprak heel duidelijke taal: “Een kapitaalsverhoging moet concreet geregeld worden en als iemand veel geld investeert, zal die ook wel iets te zeggen willen hebben. Dat is duidelijk. Het is vooral de bedoeling om de club te versterken en op de trein te springen. De Ghelamco Arena zal daarbij geen hinderpaal vormen, dat is zuiver geregeld. We hebben een opstalrecht tot 2065, dat zit wel snor.”

“Ik spreek al maanden over extra investeringen en daarvoor hebben we gespecialiseerde hulp ingeroepen”, verwijst De Witte naar het Britse investeringsplatform Tifosy dat door AA Gent enkele maanden geleden werd geëngageerd om die investeerder te vinden. “Dat is volgens mij verstandig en professioneel. Dit zijn mensen die ons zowel op het vlak van financiën en de wet kunnen helpen maar ook over internationale voetbalkennis beschikken. Zij zullen ons bijstaan om een investeerder aan te trekken: er is een mondialisering aan de gang. Er moeten overal kapitaalsverhogingen komen en wij willen de trein niet missen.”

Het doel is dan ook duidelijk voor De Witte: “Ik wil vooral de club versterken, daar druk ik op. Het doet me pijn dat er geïnsinueerd wordt dat Michel Louwagie en ik willen cashen. Dat is totaal bijkomstig. Het gaat over de toekomst van de club. Dat beeld wil ik vooral corrigeren. Het is een stuk mijn legacy, veel meer dan al de rest. Ik ben niet verbaasd dat het zo moeilijk is, dat komt omdat we zo selectief zijn. Een dossier zoals in Oostende of Luik willen wij niet. Dat weten de mensen in Londen die we onder de arm namen, met zulke pistes moeten ze niet afkomen.”

© Inge Kinnet

Toch lijkt er wat ruis te zitten op de lijn tussen de bestuurskamer van de Ghelamco Arena en de board room van VDK en het Gentse stadhuis: “Ik kan me niet vinden in de woorden van burgemeester De Clercq die op sociale media verklaarde dat we te koop staan, wij willen gewoon meegaan in de sterk concurrentiële voetbalwereld die nationaal en internationaal bestaat. Wij willen Europees blijven meedraaien en dat kan niet op eigen kracht. Onze fans willen ook dat we aan de top blijven meedraaien.”

“Wij zullen dit alles ook in openheid bespreken met de stad en VDK”, lijkt De Witte toch ook al wat te sussen. “Nee, er zijn nog geen stappen gezet om een nieuwe constructie te vormen. Dat moet wel gebeuren tegen eind 2023 maar echt publiceren. Nee, zo ver zijn we nu nog niet. Die wettelijke vereiste moeten we wel stilaan klaar zetten, ongeacht wie er zal investeren.”

Zo wil De Witte ook het maatschappelijk engagement van de club blijven garanderen: “Alles wat te maken heeft met ons sociaal doel, zullen we ook verankeren”, maakt de voorzitter van de Buffalo’s zich sterk. “Ook de lokale verankering zal gegarandeerd worden, daar stel ik mij persoonlijk garant voor. Ons jeugdgebeuren zal ook nog versterkt worden. De berichten die vanochtend verschenen waren niet zozeer voorbarig maar de titel van Bloomberg was oorspronkelijk: ‘Top Belgian Football Team KAA Gent Seeking to Sell Stake’. Al de rest is een beetje erbij gefantaseerd.”

“Dit doet pijn”

“Nee, een meerderheidsaandeel bespreken we nu niet. We willen dat er medezeggenschap blijft. Ach, het is nu moeilijk om te bespreken hoe het er in de toekomst zal gaan. De club zal diep betrokken blijven, daar maak ik me sterk voor. Ik hoor soms dat fans vinden dat De Witte beter stilaan vertrekt. Ik lees dat, dit doet pijn want ik heb mijn hele professionele leven opgeofferd. Dit is een stuk van mijn leven, mijn kind. Dat wil ik niet zomaar verloren laten gaan.”

Het zit hem duidelijk diep. Nee, hij wil zich niet vastklampen aan het pluche. Voor Ivan De Witte is de toekomst van zijn club primordiaal: “Ik wil garanties maar als iemand anders voorzitter wil worden, geen probleem. Ik ben het nu al 22 jaar, ik wil vooral dat de values van de club overeind blijven. Anders zullen we niet samenwerken. Er zijn al concrete pistes die we niet willen. Het zou eenvoudiger zijn als we niet zo selectief waren. Die pistes wijzen wij dan af.

“We zoeken bij voorkeur een binnenlandse investeerder, graag uit de streek”, preciseert De Witte. “Iemand uit Gent vinden is niet zo evident. Dat biedt zich op dit moment ook gewoon niet aan. De mensen lezen ook wel wat er gebeurt in het voetbalwereld, het is niet zo makkelijk. Het wordt echt moeilijk en mensen denken drie keer na. Ik sluit het dan ook niet uit dat er een buitenlandse investeerder komt maar ik verkies toch eerder die binnenlandse optie.”