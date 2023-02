Duizenden zwangere Russische vrouwen vliegen naar Argentinië om te bevallen

Het aantal aankomsten is de laatste tijd toegenomen, wat volgens lokale media een gevolg is van de oorlog in Oekraïne. Van de 33 vrouwen die donderdag met één vlucht in de Argentijnse hoofdstad aankwamen, werden er drie aangehouden wegens “problemen met hun documenten”. Dat was ook het geval voor drie andere vrouwen die de dag voordien waren aangekomen, vertelde het hoofd van het migratieagentschap, Florencia Carignano, aan La Nacion.

De Russische vrouwen hadden aanvankelijk beweerd dat zij Argentinië als toeristen bezochten, zei zij. “In deze gevallen werd ontdekt dat zij hier niet kwamen voor toeristische activiteiten. Ze hebben dat zelf ook toegegeven.” Ze zei dat de Russische vrouwen wilden dat hun kinderen de Argentijnse nationaliteit zouden krijgen omdat dat meer vrijheid geeft dan een Russisch paspoort.

“Het probleem is dat ze naar Argentinië komen, hun kinderen als Argentijnse inschrijven en weer vertrekken. Ons paspoort is zeer veilig over de hele wereld. Het geeft paspoorthouders toegang tot 171 landen zonder visum,” zei mevrouw Carignano. Het hebben van een Argentijns kind versnelt ook het burgerschapsproces voor de ouders. Momenteel kunnen Russen zonder visum naar slechts 87 landen reizen.