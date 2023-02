Canadese voetbalvrouwen gaan half jaar voor WK in staking: “Moe van het vechten voor een rechtvaardige en gelijke behandeling”

De Canadese voetbalvrouwen willen voorlopig niet meer trainen of nog wedstrijden spelen in het shirt van de nationale ploeg. De olympische kampioenen van Tokio besloten in staking te gaan om zo het gebrek aan financiële middelen en de ongelijke behandeling met de mannen aan te klagen. Die steunen de actie van de vrouwen overigens.

Goed vijf maanden voor de start van het WK in Australië en Nieuw-Zeeland (20 juli - 20 augustus) zeggen de Canadese vrouwen “moe” te zijn van het vechten voor “een rechtvaardige en gelijke behandeling” en wijzen ze de Canadese federatie met de vinger. Beide partijen onderhandelen al meer dan een jaar maar volgens de speelsters blijven ze in het ongewisse over de middelen die vanuit Canada Soccer worden vrijgemaakt.

Vanuit de federatie is het ordewoord besparingen. Zo is onder meer beslist het budget voor trainingskampen te verlagen en het aantal stafleden rond het team te verminderen. Volgens de speelsters is het onaanvaardbaar dat ze niet dezelfde middelen krijgen om het WK voor te bereiden als hun mannelijke collega’s in aanloop naar de wereldbeker in Qatar. Ook de mannen hadden vorig jaar overigens een conflict met de bond en zegden hun steun toe aan het vrouwenteam.

Canada Soccer liet in een reactie weten dit weekend een afvaardiging van de speelsters te zullen ontvangen in een poging de plooien glad te strijken.