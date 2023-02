Charleroi heerst tegen Seraing en kan na vier wedstrijden zonder zege eindelijk nog eens winnen

Charleroi heeft Seraing vlot opzij gezet met 3-0. De Carolo’s maakten in het eerste kwartier na rust het verschil. In de stand blijft Seraing gedeeld laatste met KV Oostende, Charleroi nestelt zich (voorlopig) naast Anderlecht op een gedeelde elfde plaats.

Felice Mazzu wijzigde zijn elftal in vergelijking met de wedstrijd op KV Mechelen op maar liefst vier plaatsen: Boukamir, Nkuba, Heymans en Badji verdwenen naar de bank, Knezevic, Van Cleemput, Hosseinzadeh en Stulic kwamen in de ploeg. Voor Stulic was het onmiddellijk zijn eerste basisplaats bij de Carolo’s.

Charleroi nam de partij tegen Seraing direct in handen. Niet dat de Europe Play-offs nog een optie leken, maar na de woelige maanden die ze in Charleroi kenden, was een zege welgekomen. Onder impuls van een sterke Bayo werd Seraing met de rug tegen de muur geduwd: zijn kopbal strandde in de handen van Dietsch.

Even later was het aan Marcq om te dreigen, maar hij zag zijn poging over waaien. Lang duurde het uiteindelijk niet voor de thuisploeg dat overwicht omzette in een doelpunt: Seraing verloor de bal, Charleroi schakelde snel om en Hosseinzadeh bediende Bayo, die zijn eerste goal maakte sinds zijn terugkeer naar Charleroi.

© BELGA

Lange VAR-tussenkomst

Seraing - nog steeds in acuut degradatiegevaar - werd wakker na het doelpunt, en via Mansoni en Poaty dreigden ze wel, zonder evenwel écht gevaarlijk te zijn. Tot plots Lepoint scoorde, vlak voor rust. Gelukkig voor de thuisploeg zag de grensrechter buitenspel, én was het niet duidelijk of de VAR dat ook gezien had. Na een oponthoud van een drietal minuten bevestigde Lardot de beslissing van zijn grensrechter: buitenspel, en dus kon Charleroi met 1-0 gaan rusten.

Snel op rozen

Na rust was het spelbeeld enkele minuten omgekeerd: Seraing kreeg twee dotten van kansen - telkens in geschenkverpakking weggegeven door de thuisdefensie - maar wrong ze de nek om. En de Luikenaars kregen even later het deksel op de neus. Ze kregen de bal niet weg na een corner, waarna Marcq (te makkelijk) Bager kon bereiken, en die kopte de 2-0 binnen.

© BELGA

Nog geen tien minuten later was het helemaal boeken toe. Charleroi kreeg een penalty na een overtreding op Strulic - na tussenkomst van de VAR weliswaar - en Ilaimaharitra trapte hem simpel in de hoek. 3-0 met nog een half uur te gaan, dat zouden de Carolo’s niet meer uit handen geven.

De zin bij Charleroi om er nog iets van te maken, was overduidelijk aanwezig. Maar de thuisploeg twijfelde té vaak in de zone van de waarheid. Niet dat het nog uitmaakte: de drie welverdiende punten waren al even binnen. Seraing blijft door de nederlaag gedeeld laatste, terwijl Charleroi in de veilige middenmoot blijft hangen.

© BELGA

Charleroi: Koffi, Bager, Marcq, Knezevic, Van Cleemput (86’ Nkuba), Ilaimaharitra (68’ Morioka), Zorgane (80’ Heymans), Kayembe, Hosseinzadeh, Bayo (80’ Badji), Stulic (69’ Bayo)

Seraing: Dietsch, Opare, Tshibuabua (79’ Sylla), Mbow, Sambu (65( Mvoue), Sissoko, Lepoint, Cachbach (46’ Lahssaini), Poaty, Mouandilmadji (65’ Ifoni), Vagner (65’ Guillaume)

Doelpunten: 18’ Bayo (Hosseinzadeh) 1-0, 53’ Bager (Marcq) 2-0, 61’ Ilaimaharitra (strafschop) 3-0

Gele kaarten: 42’ Knezevic

Rode kaarten: /

Scheidsrechter: Jonathan Lardot

Toeschouwers: 4.573