Gouden Schoen Simon Mignolet gehuldigd in Sint-Truiden: “Heb heel veel reacties gekregen van mijn supporters”

Zowel Mignolet als Vrancken ondertekende op het stadhuis het gulden boek waarin ook Nina Derwael na haar gouden medaille tijdens de laatste Olympische Spelen haar handtekening zette.

Simon Mignolet en Wouter Vrancken kregen na het gala van de Gouden Schoen heel wat felicitaties vanuit Sint-Truiden. “Het is leuk dat mensen uit de stad hier appreciatie tonen voor het werk dat ik doe”, zo zei Wouter Vrancken, die momenteel KRC Genk traint. “Ik heb heel veel positieve reacties gekregen en dit is natuurlijk een huldiging door de stad Sint-Truiden en niet zozeer door STVV. Dat maakt toch wel een verschil.”

“Ik heb heel veel reacties gekregen van mijn supporters”, zo zei Simon Mignolet na de huldiging op het Heilig Hartplein. “Ik heb een aantal vaste supporters maar je ziet ook dat er een trouwe achterban hier in de stad is en dan ben ik blij om even hier aanwezig te zijn.”

Mignolet was niet de eerste Truienaar die een Gouden Schoen won. Ook Odilon Polleunis kreeg als speler van STVV in 1968 een Gouden Schoen. Door een enkelfractuur kon Polleunis niet aanwezig zijn op de huldiging, maar in een filmpje feliciteerde hij Mignolet. “Hij is veruit de beste speler geweest van 2022. Hij heeft Brugge kampioen gemaakt en ervoor gezorgd dat Brugge verder ging in de Champions League. “

Uit de handen van burgemeester Ingrid Kempeneers kreeg Mignolet nog een ingekaderde cartoon. “We zijn bijzonder fier op zowel Wouter Vrancken als Simon Mignolet”, aldus de Truiense burgemeester. “Dit is zeer uniek. We zijn dan ook bijzonder fier dat we deze twee kampioenen in de bloemen kunnen zetten.”