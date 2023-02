Miss België-organisatrice Darline Devos na verijdelde aanslag: “Ik besef nog niet wat hier allemaal gebeurt”

De politie heeft zaterdag een man opgepakt die een aanslag wilde plegen tijdens de galashow van Miss België. De verdachte had wapens bij en het Proximus Theater in De Panne is sindsdien omsingeld door politiemacht. Darline Devos, organisatrice van Miss België, kan nog niet vatten wat er allemaal gebeurd is. “Het belangrijkste is dat iedereen veilig is”, klinkt het. “En we zullen wel zien of de show nog van start kan gaan. Ik heb vertrouwen in de mensen die er kennis van hebben.”