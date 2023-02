Deinze-supporters protesteren met spandoek tegen dreigende verhuis: “Deinze is onze thuis, in Moeskroen zullen jullie er alleen voor staan”

Deinze heeft zaterdagavond in eigen huis met 2-3 verloren van de RSCA Futures, die zich zo verzekerden van een stek in de play-offs om promotie naar de hoogste klasse. De meeste aandacht in Deinze ging echter naar een spandoek dat de achterban tijdens de wedstrijd ontrolde. Daarmee werd er geprotesteerd tegen de dreigende verhuis van de club.

“Deinze is our home, in Mouscron you’ll stand alone.” Deinze is onze thuis, in Moeskroen zullen jullie er alleen voor staan. Hiermee werd er gereageerd op het nieuws dat eind januari bekend werd. Deinze lijkt immers niet de deadline te halen voor het toekennen van een licentie voor profvoetbal. Die valt op 15 februari.

Deinze zou als een gevolg hiervan zijn thuiswedstrijden niet in eigen stadion kunnen afwerken. “We kregen geen positief advies voor onze tijdelijke tribune”, klonk het een paar weken geleden. “Het gebruik van de tijdelijke tribune is geen optie. Wij zouden een dwangsom van 10.000 euro per dag moeten betalen met een plafond van 500.000 euro. Dit is niet per wedstrijd zoals eerder in bepaalde media werd gemeld, maar vanaf de eerste dag dat wij die tribune in gebruik nemen.”

En daarom zou er uitgeweken moeten worden naar Moeskroen, Kortrijk, Roeselare of Waregem. Maar dat zien de supporters dus duidelijk niet zitten.

Deinze kwam in het openingskwartier op voorsprong via Kenneth Schuermans, maar maakte het zichzelf in de tweede helft moeilijk door de uitsluiting van Gonzalo Almenara, na twee keer geel. De thuisploeg hield met een man minder slechts een tiental minuten stand, Nils De Wilde zorgde voor de gelijkmaker voor de bezoekers uit de hoofdstad.

Lucas Stassin zette Anderlecht vervolgens op 1-2, maar Deinze bleef knokken en leek na de 2-2 van Jur Schryvers nog een punt uit de brand te zullen slepen. In de slotfase velde Nilson Angulo echter het zware verdict met de 2-3. Deinze zal zo in de play-downs tegen de degradatie moeten vechten.

Viki De Cremer kreeg de eer om als eerste vrouwelijke scheidsrechter aan de slag te gaan in een Belgische profwedstrijd. In Deinze was ze vierde official.

Nog in de Challenger Pro League

Lierse boekte een eenvoudige zege op het veld van Lommel. Toon Raemaekers opende na negen minuten de score, nog eens negen minuten later zorgde Thibaut Van Acker al voor de dubbele voorsprong: 0-2, en daar zou het ook bij blijven in de Noorderkempen.

In het duel tussen de beloften van Standard en die van Club Brugge werd er niet gescoord. Club was al zeker van een stek in de top zes, SL16 was eerder al veroordeeld tot de play-downs.

Eerder op de avond haalde Beveren het in eigen huis met 5-2 van Dender. Zondag staan er nog twee duels op het programma: rode lantaarn Virton tegen Jong Genk en de topper tussen Beerschot en leider RWDM.