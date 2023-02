Ergste hittegolf in meer dan zestig jaar in Argentinië

Argentinië, op het zuidelijk halfrond waar het momenteel zomer is, kampt met de ergste hittegolf in meer dan zestig jaar. In negen provincies werd een gezondheidswaarschuwing gelanceerd wegens extreem hoge temperaturen.

In Buenos Aires is het ‘s ochtends al zo’n 36 graden, en de temperatuur loopt er in de loop van de dag op tot 38 graden. Nooit eerder werden in februari zo een hoge temperaturen opgetekend. In Patagonië in het zuiden, bereikte de thermometer vorige week een piek van 42 graden Celsius.

Het is al de achtste hittegolf deze zomer in Argentinië. De periode 2022-2023 is globaal de warmste sinds 1961, met gemiddeld 1,7 graden Celsius warmer dan normaal, aldus de meteorologische dienst.