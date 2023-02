“Mensen met inkomen onder armoededrempel voelen zich niet thuis online”

Meer dan een kwart van de armen (28 procent) zegt weinig of nooit online geld over te schrijven. Bij mensen die het financieel breder hebben, bedraagt dat aantal slechts 9 procent.

Mensen met een bescheiden inkomen hebben ook meer dan anderen geen computer thuis (6 procent) en surfen op het internet met een slechte verbinding (16 procent).

In ander recent academisch onderzoek van de UGent en VUB over de digitale kloof zegt 12 procent van de mensen over niet genoeg vaardigheden te beschikken om bijvoorbeeld informatie te googelen. Achter dat gemiddelde zijn er grote verschillen: bij mensen die weinig verdienen is dat 30 procent, tegenover 6 procent bij mensen die meer verdienen.

“Globaal ervaren mensen met een laag inkomen veel meer stress op het vlak van digitalisering. Dat gaat dan over het kopen van dingen, maar ook over het delen van persoonlijke informatie of het online betalen”, vat minister De Sutter de problematiek samen. Samen met minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) en staatssecretaris van Digitalisering Matthieu Michel heeft ze 6 miljoen euro uitgetrokken om de digitale kloof te dichten.

Daarnaast zijn ook al andere initiatieven genomen zoals de installatie van extra bankautomaten in het netwerk van bpost, proefprojecten van digi-loketten bij bpost en de komst (vanaf 2024) van een sociaal tarief voor internetconnectie.

“De wereld digitaliseert aan een tempo dat niet iedereen kan bijhouden. Een grote groep voelt zich niet thuis online. Dat is dezelfde scheidslijn als die tussen arm en rijk. Dat is verontrustend. Die kloof wegwerken, is prioritair voor mij want die groep kan ook minder deelnemen aan de samenleving”, zegt de telecomminister.

Ook voor staatssecretaris Mathieu Michel (MR) is het wegwerken van de digitale kloof een prioriteit. “Daarom heb ik het Connectoo-project opgezet, zegt hij. Dat is een opleiding voor personeel uit de administratie rond digitale inclusie. “Connectoo wil ervoor zorgen dat elke Belg gebruik kan maken van de online processen van zijn overheid. We doen er dus alles aan om de digitale kloof tegen 2030 te dichten. Het is onaanvaardbaar dat de digitale kloof een belemmering vormt voor de toegang tot basisdiensten van de overheid.” (belga)