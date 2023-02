VIDEO. In één klap knock-out: Chelsea-fan daagt rivaliserende West Ham-supporter uit voor Londense derby … en de tanden vliegen in het rond

Zaterdag namen Chelsea en West Ham, twee clubs uit Londen, het tegen mekaar op. Chelsea kon na hun recordtransfermercato opnieuw niet winnen, maar dat is niet waarover gepraat wordt. Wel over een boksslag waar Floyd Mayweather Jr. jaloers op zou zijn.

Een jonge fan van de bezoekers had een oudere fan van West Ham uitgedaagd voor de wedstrijd, maar daar kreeg hij al snel zwaar spijt van. “Je bent vijftig jaar oud!”, klonk het. En dat was genoeg voor de West Ham-supporter om zich te revancheren.

Omstaanders legden het incident dat plaatsvond in het East London Stadium op beeld vast. Daarop is te zien hoe de jonge Chelsea-fan werd op de grond geslagen terwijl toeschouwers het geweld kwamen aanschouwen en aanmoedigden. Het slachtoffer zijn tanden werden uitgeslagen en het bloed stroomde uit zijn kaak.

De man die de klappen uitdeelde werd niet veel later gearresteerd door de politie. De zwaargehavende supporter van Chelsea werd nadien weggedragen in een rolstoel door medici en stewards.

Steun

Chelsea-voetballer Reece James deelde sociale media zijn zorgen en steun voor de geblesseerde fan van zijn ploeg. Hij schreef: “Het nieuws heeft mijn aandacht getrokken dat een fan werd geslagen en knock-out geslagen voor de wedstrijd van vandaag.”

“Ik begrijp volkomen rivaliteit tussen teams in grote wedstrijden, maar geweld is geen antwoord. Ik hoop dat het goed met hem gaat. Waardeer de fans zoals altijd. Blijf bij ons en blijf veilig. Tot ziens in Dortmund”, zei hij ook nog.