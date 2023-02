“Moederbedrijf Facebook bereidt nieuwe ontslagronde voor”

Meta, het moederbedrijf van Facebook, bereidt een nieuwe ontslagronde voor, schrijft de Britse zakenkrant Financial Times. Die komt bovenop de 11.000 ontslagen die Meta Platforms, dat ook achter Instagram en WhatsApp zit, in november aankondigde. Topman Mark Zuckerberg zei al dat hij van 2023 het jaar van efficiëntie wilde maken.

Maar precies de onzekerheid binnen het bedrijf zorgt voor inefficiëntie, schrijft FT op basis van Meta-medewerkers. Zo zijn sommige afdelingsbudgetten nog niet goedgekeurd, wat normaal voor het einde van het jaar gebeurt. Ook is er nog altijd geen duidelijkheid hoeveel medewerkers bepaalde teams zullen hebben. Daardoor kunnen managers geen plannen maken en gebeurt er momenteel weinig op sommige afdelingen en projecten. Zelfs bij zaken die normaal prioriteit hadden, zoals advertenties.

Zuckerberg verwachtte dat er door de coronapandemie een blijvende verschuiving richting online winkelen en -werken zou komen en zette daar massaal op in. Maar na de pandemie hernamen veel mensen en bedrijven hun oude gewoonten. Dat was de aanleiding om in november dus 13 procent van het personeel te ontslaan. De nieuwe ontslagronde zou rond maart komen.

Tijdens de presentatie van de jaarcijfers liet Zuckerberg weten managementniveaus te willen schrappen “om zo sneller beslissingen te kunnen nemen”. Ook zou Meta sneller gaan besluiten om slecht renderende projecten en projecten met een lage prioriteit te beëindigen.