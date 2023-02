Minstens 48 mensen gearresteerd in Turkije voor plundering, diefstal of oplichting van slachtoffers aardbeving

In Turkije zijn al minstens 48 mensen gearresteerd door de Turkse autoriteiten nadat ze verdacht werden van diefstal, plunderingen of het oplichten van slachtoffers van de aardbeving. Dat meldt het Turkse persagentschap Anadolu.

Volgens bronnen werden ten minste 40 verdachten gearresteerd in de zwaargetroffen regio van Hatay. Veiligheidsteams namen er negen vuurwapens, juwelen, bankkaarten, 11.000 dollar (zo’n 10.300 euro) en 70.000 Turkse lira (ongeveer 3.400 euro) in beslag.

Twee anderen in de regio werden gearresteerd nadat zij zich hadden voorgedaan als hulpverleners en hadden geprobeerd om zes vrachtwagens met voedsel voor slachtoffers te stelen.

In Istanboel werden ook zeker zes mensen gearresteerd nadat ze slachtoffers in Gaziantep zouden opgelicht hebben via de telefoon. Ook op andere plaatsen in het land werden mensen opgepakt voor onder meer diefstal en plunderingen.

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan zei zaterdag opnieuw dat de plunderaars zouden worden gearresteerd en gestraft.

Volgens de Britse krant The Guardian zouden er ook al 133 aanhoudingsbevelen uitgeschreven zijn tegen mensen in verband met de bouw van gebouwen die tijdens de aardbeving van maandag ingestort zijn. Er zouden ook al 12 mensen in hechtenis genomen zijn, waaronder enkele aannemers.

(sgg)