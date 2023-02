Vlamingen in Wallonië over de “levensgenieters” van Magnette: “Hier moet je niet vragen wanneer ze beginnen, maar wanneer ze klaar zijn”

Ludo Smits (69) en Johan Sips baatten ooit Red & Blue in Antwerpen uit, maar genieten nu zelf van het leven bij de zuiderburen. “Voor twee mensen die jarenlang dag en nacht gewerkt hebben in de horeca, was het een schok.” — © Frederik Beyens, Belga

Dat de Walen meer levensgenieters zijn dan de Vlamingen, zei PS-voorzitter Paul Magnette deze week. Vlamingen die al jaren in Wallonië wonen en werken zijn het daar zeker niet mee oneens. In het zuiden nemen ze meer de tijd voor het leven dan in het noorden. Bij de bakker, in het gemeentehuis én op de openbare weg. Het is voor Vlamingen soms wat acclimatiseren, maar over één zaak zijn ze het eens: je krijgt ze nooit nog uit Wallonië. Ook niet met tien tractors.