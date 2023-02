Meer dan 820 gedetineerden volgden in 2022 Vlaams traject naar werk

In 2022 hebben 828 gedetineerden een traject naar werk gevolgd via het “aan de bak”-programma van de Vlaamse overheid. Dat blijkt uit een vraag van Vlaams parlementslid Allessia Claes (N-VA) aan minister van Werk Jo Brouns (CD&V). Het N-VA-parlementslid is hoopvol, volgens haar moeten alle talenten maximaal benut worden. “Maar het effect van het programma kennen we niet. Door een gebrek aan data kunnen we geen analyse maken van de resultaten”, betreurt ze.

Onderzoeken hebben uitgewezen dat werk voor ex-gedetineerden essentieel is voor een geslaagde re-integratie in de samenleving. Daarom lanceerde VDAB in 2001 een campagne in de gevangenissen die focust op talentontwikkeling en werk. Het programma slaat een brug tussen de gevangenis en de arbeidsmarkt. Een detentieconsulent bereidt samen met de gedetineerde die binnen afzienbare tijd de gevangenis mag verlaten, een traject naar werk voor.

“We weten alleen wie instroomt. Door een gebrek aan data kunnen we de resultaten niet in kaart brengen. VDAB mag immers geen strafrechtelijke gegevens verwerken”, betreurt Claes. “Zo is een evidence based-beleid onmogelijk.”

De meeste “aan de bak”-programma’s, 623 op 828, gingen naar arbeidsbegeleiding van kortgeschoolde gedetineerden. Vaak kiest men om een opleiding tot hulpkok, dakwerker, professionele schoonmaaktechnieker of wegenwerker te volgen. Maar ook werkplekleren, waarbij ze een stage volgen in een bedrijf met het oog op een vaste tewerkstellingen, zijn in trek.

Het voorbije jaar werden ook 112 gedetineerden ouder dan 50 jaar begeleid naar werk. “Gedetineerden ervaren sowieso al heel wat drempels op de arbeidsmarkt. 50-plussers ervaren door hun leeftijd vaak een extra drempel. Ik vind het dan ook erg positief dat zij niet vergeten worden”, zegt Claes.

Ze beklemtoont ook dat er nog “heel wat onbenut potentieel is”. “Er zijn ongeveer 10.000 veroordeelde gedetineerden en elke dag zijn er 45 invrijheidstellingen, dat zijn ongeveer 16.500 vrijlatingen per jaar”.