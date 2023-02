Koen Geens over Vivaldi: “Godzijdank dat ik geen premier ben geworden”

Wou de voormalige justitieminister Koen Geen (CD&V) premier worden van de Vivaldi-regering? Verschillende partijgenoten zagen hem die rol vervullen, maar Geens zelf is blij dat hij die functie niet heeft moeten opnemen. “Godzijdank”, zei hij in een interview met De Zondag.

Koen Geens heeft er verschillende ministerposten en een vicepremierschap opzitten, maar op dit moment is hij enkel nog ‘gewoon’ parlementslid. Drie jaar geleden bedankte hij voor een nieuwe ministerpost in de Vivaldi-regering. Het was tijd voor verjonging liet hij optekenen. Maar het was ook geweten dat Geens eerder een federale regering met N-VA zag zitten.

Yves Leterme en andere partijgenoten vinden nochtans dat Geens premier had moeten zijn van de Vivaldi-regering. De CD&V-er zelf denkt daar anders over. “Godzijdank dat ik het niet geworden ben”, zegt hij in een interview met De Zondag. “Om twee redenen, los van het familiale geluk. Ten eerste omdat dit niet de voorkeursregering van mijn partij was. En ten tweede omdat wie iets van politiek kent, wist dat dit een overgangsregering zou worden.”

Een overgang naar wat, is moeilijk te zeggen volgens de voormalige vicepremier. “Wij zijn in deze regering gestapt om sociaaleconomische hervormingen door te voeren. Wij hoopten dat Vivaldi zou bewijzen dat er wel nog dingen mogelijk zijn zonder staatshervorming. Dat is ook waarom ik het regeerakkoord uiteindelijk met hand en tand heb verdedigd op het finale partijcongres”, zegt hij. De drie ministers van zijn partij doen dat ook, vindt hij. Zij leggen dossiers op tafel en proberen een consensus te bereiken. “Ik zie helaas niet dezelfde bereidheid bij andere excellenties”, zegt Geens. “Ik wil met twee woorden spreken, maar voorlopig doet de regering niet wat ze beloofd heeft.”

Ontgoocheld in Magnette en Bouchez

In het interview werd Geens ook gevraagd naar de rol van Paul Magnette (PS) en Georges-Louis Bouchez (MR). CD&V-partijvoorzitter Sammy Mahdi noemde hen de doodgravers van België in Humo. Geens wil het iets vriendelijker verwoorden, maar het zal volgens hem op hetzelfde neerkomen. “Ik ben ontgoocheld in deze twee heren. Zij wilden absoluut deze Vivaldi-regering. Ik weet dat uit eerste hand. Zij wilden met Vivaldi bewijzen dat België wel nog werkt. Dat was hun roeping”, zegt hij. “Maar wat doen ze ermee? Ze lijken vooral te wachten tot de bestuursperiode voorbij is. Om wat daarna te doen? Dat vraag ik me echt af. Wat willen ze daarna dan doen?”

