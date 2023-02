Dronebeelden tonen gigantische kloof na aardbeving in Turkije

Er bestaat geen twijfel over dat grote delen van Turkije en Syrië enorm zwaar getroffen zijn door de aardbevingen van maandag. Dronebeelden die gemaakt werden boven een olijfboomgaard in het Turkse dorpje Tepehan in de regio van Hayat tonen hoe de aarde er letterlijk openscheurde.

Volgens Turkse media gaat het om een gleuf van dertig meter diep en tweehonderd meter lang. “Met de eerste paniek wist niemand of we ons huis konden verlaten of dat we konden overleven. We verloren de hoop. In de ochtend, toen we zagen wat hier gebeurde, zeiden we dat dit het epicentrum moest zijn,” vertelde buurtbewoner Mehmet Temizkan aan Reuters.

In totaal hebben de zware aardbevingen al meer dan 24.600 levens geëist in Turkije en meer dan 3.500 in Syrië. Verwacht wordt, dat dat aantal nog stevig zal oplopen. (sgg)