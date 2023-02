RSCA Futures na late zege in Deinze dan toch naar play-offs: “Tien topmatchen zijn perfect voor het groeiproces van onze youngsters”

“Ik ben de club dankbaar dat ik alle middelen kreeg aangereikt”, sprak Guillaume Gillet, die voor de sleutelmatch in de Challenger Pro League alle beloften ter beschikking kreeg. “De inzet was dan ook groot. Een ticket voor de play-offs betekent tien topmatchen, dat is ideaal voor het groeiproces van de youngsters.”

© BELGA

De wedstrijd begon anders niet te best voor paars-wit met al snel een voorsprong voor de thuisploeg. Kenneth Schuermans kopte ongedekt een voorzet van Gonzalo Almenara tegen de touwen en Deinze was virtueel geplaatst voor de top zes. Pas in de slotfase van de eerste helft veerde een aangeslagen Anderlecht overeind. Deinze-doelman Ignacio Miras moest een knal van de afgezonderde Lucas Stassin na geklungel in de thuisdefensie in corner duwen. Op slag van rust ontsnapten de paars-witte youngsters nogmaals, toen Moussa Ndiaye een hoekschop van Hendrickx tegen de eigen paal devieerde.

Van de hel naar de hemel

Ook na de pauze was de eerste kans voor Deinze. Doelman Timon Vanhoutte tikte een kanonschot van De Belder over. Niet veel later volgde het kantelpunt van de partij. Almenada wou een strafschop versieren voor de thuisploeg, maar haalde zich een tweede gele kaart op de hals. Meteen daarop voerde Gillet een dubbele wissel door die zou renderen. Nils De Wilde loste de Zweed Henrik Bellman - die zijn stempel niet kon drukken - af, en Loïc Masscho verving Ndiaye. Op aangeven van Sadiki vlamde De Wilde de gelijkmaker iets na het uur tegen de touwen. Anderlecht rook nu bloed en Leoni legde breed op Stassin, die paars-wit met zijn veertiende treffer van het seizoen van de hel naar de hemel schoot.

© BELGA

Toch zou Deinze nog één keer opstaan uit de doden. Een kwartier voor tijd kopte de ingevallen Schryvers een voorzet van Vansteenkiste raak en RSCA tuimelde opnieuw uit de top zes. Maar uiteindelijk liep het dus toch nog goed af voor paars-wit. De Wilde legde breed op Angulo en de Ecuadoraan schoot de bezoekers alsnog naar het delirium. Ook Gillet sprong een gat in de lucht. “We speelden dit seizoen zelden met dezelfde ploeg, maar op Deinze vreesde ik daarom niet voor een gebrek aan automatismen. Alle spelers kenden hun taak.”

Nils De Wilde ontpopte zich tot de joker met de gelijkmaker op het uur. “Ik hoop in de play-offs op nog meer speelminuten. Ik ben einde contract en zet mijn beste beentje voor. Daarom is het extra leuk dat we nu nog tien toppers voorgeschoteld krijgen.”