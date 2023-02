Olmense krantenwinkel waar jackpot viel, overrompeld door gelukszoekers. Maar is kans niet kleiner dat prijs daar nog eens valt?

Twee maanden nadat er in Olmen zo’n 143 miljoen euro gewonnen werd met EuroMillions, is de winkel waar de jackpot viel uitgegroeid tot een bedevaartsoord voor gelukszoekers. “Er komen zelfs mensen uit Oostende, Zaventem, Scherpenheuvel en Nederland tot hier om te spelen”, klinkt het. Andere winkels waar de jackpot ooit viel, herkennen het fenomeen. Maar is het wel slim om in zo’n ‘gelukswinkel’ te spelen? Is de kans niet net kleiner dat er daar nog eens een prijs valt?

Op 3 februari organiseerden ze in De Pershoek in Olmen nog eens een Euromillions-groepspot. Het was de eerste na diegene die er op 6 december 165 miljonairs maakte. “Normaal schrijven er zich zo’n 250 mensen voor in”, zeggen uitbaters Wim Van Broekhoven (52) en Christel Stessens (53). “Nu was het een overrompeling en waren het er liefst 1.072, uit alle hoeken van Vlaanderen.” En ook de kraslotjes en gewone Lottoformulieren gaan er vlot over de toonbank. “We zijn precies geluksbrengers geworden, onze winkel draaide nooit beter dan nu.”

LEES OOK. Een Mercedes onder de kerstboom: in het dorp van de Lottowinnaars worden het speciale feestdagen(+)

An Lammens, die verantwoordelijk is voor de winnaarsbegeleiding bij de Nationale Loterij, herkent het fenomeen. “Je ziet het vaak in winkels waar grote jackpots vallen: de maanden erna gaat de omzet maal twee of zelfs meer. Mensen gaan er spelen in de hoop ook te winnen.” Bart Van Peteghem (52) van Krantenshop Eenbeekeinde in Destelbergen bevestigt het. “Ik had tussen 2008 en 2013 drie winnaars boven het miljoen en hing toen zelfs een spandoek met ‘gelukswinkel’ aan de gevel. Het lokte zeer veel klanten.” Intussen is het tien jaar geleden dat daar nog eens zo’n klepper viel. “Meer dan een miljoen hebben we inderdaad niet meer gehad, wel nog andere mooie bedragen. Toch staan we nog steeds bekend als een plek waar je geluk kan hebben, ik heb nog altijd klanten die vanuit alle hoeken van het land via mail of Whatsapp meespelen. Minder dan één procent van mijn loterijklanten komt uit Destelbergen. We hebben zelfs Belgen die vanuit Dubai en Spanje deelnemen. Een winkel waar een jackpot gewonnen wordt, wint zelf ook altijd een beetje.”

LEES OOK. Deze dame staat alle lottowinnaars in ons land bij met raad en advies: “Ik vraag ze altijd of ze verder zullen spelen”(+)

Bart Van Peteghem (52) van Krantenshop Eenbeekeinde — © Carlo Coppejans

Al is het wel de vraag of het interessant is om in een winkel te spelen waar al een grote jackpot viel. Is de kans dat daar nog eens gewonnen wordt, statistisch gezien niet kleiner? “Neen”, zegt wiskundeprofessor Dirk Huylebrouck. “Zulke trekkingen staan los van elkaar. We noemen dat ‘onafhankelijke gebeurtenissen’. Vergelijk het met dobbelen. Het is niet omdat ik nu vijf gooi, dat de kans kleiner is dat ik daarna nog eens vijf gooi.” An Lammens van de Nationale Loterij meent zelfs dat de kans groter is dat er nog eens gewonnen wordt in Olmen. “Niet omdat er zoiets bestaat als geluksverkooppunten, wel omdat er nu meer gespeeld wordt in die winkel. En als er pakweg twee keer zoveel deelgenomen wordt, is de kans ook twee keer hoger dat daar iets gewonnen wordt. Maar net zo goed winnen ze in Olmen geen grote pot meer, ook dat kan. Al zijn er wel voorbeelden van plaatsen waar het toch nog gebeurde. Mogelijk omdat er dus meer mensen gingen spelen.”

In december 2022 werd er in Noordkrant nog eens twee miljoen euro gewonnen — © Erik Vandewalle

Zoals in Destelbergen, maar bijvoorbeeld ook in Berendrecht. In 2018 werd in ‘Noordkrant’ 2 miljoen gewonnen met de Lotto, eind 2022 gebeurde dat opnieuw. “Na die eerste winst zijn er inderdaad beduidend meer mensen komen spelen”, zegt uitbaatster Ellen Van Dyck (51). “Hopelijk komen er nu opnieuw wat bij én is er op een dag een derde miljonair.”