Union heeft ‘Belgenprobleem’ voor match tegen Standard: Yorbe Vertessen wordt mogelijk niet als Belg gerekend

Union pakte vrijdagavond nog een knap punt in Brugge, maar er was ook minder goed nieuws: Siebe Van der Heyden en Lazare Amani pakten respectievelijk hun tiende en vijfde gele kaart van het seizoen, waardoor ze geschorst zijn voor de wedstrijd van komende zaterdag tegen Standard.

En dat zou zomaar problemen kunnen opleveren: in het reglement van de Pro League staat namelijk dat elke ploeg minstens zes Belgen op het wedstrijdblad staan moet hebben.

Bij Union is het aantal Belgen sowieso al krap: het eerste elftal telde er voor aanvang van het seizoen tien. Doelmannen Moris, Imbrechts en Pirard, verdedigers Van der Heyden, François, Boone en Dony, aanvaller Dante Vanzeir en middenvelders Lynen en Lazare. We horen het u al denken: die laatste is toch een Ivoriaan? Klopt, maar hij mag toch als Belg gerekend worden omdat hij al drie seizoenen in België speelde voor hij 23 werd. Hetzelfde geldt voor Anthony Moris, die eigenlijk een Luxemburger is.

Geraerts zal het tegen Standard hoe dan ook moeten stellen zonder Lazare en Van der Heyden, en het is ook niet zeker of Guillaume François (rugproblemen) speelklaar zal zijn.

Vertessen geen ‘Belg’?

En daar stoppen de problemen niet. Met Vertessen haalde Union dan wel een Belgische vervanger voor de vertrokken Vanzeir, maar toch is het niet helemaal zeker of de 22-jarige spits effectief als Belg gerekend mag worden omdat hij nog geen drie seizoenen in België speelde. Union vroeg duidelijkheid en hoopt deze week nog groen licht te krijgen.

© BELGA

Als Vertessen effectief niet als Belg gerekend wordt, heeft Geraerts een probleem. Naast twee doelmannen zou Union enkel Lynen als ‘Belg’ op het wedstrijdblad hebben. Union moet dan beroep doen op Arnaud Dony en Viktor Boone, twee jongens die amper minuten maakten dit seizoen en vaak zelfs het wedstrijdblad niet halen. Als zesde man moet Geraerts dan zelfs bij de U23 op zoek naar een Belg om de bank op te vullen.

Ook in Europa problemen

Het gebrek aan Belgen bij Union zorgt overigens niet enkel in de Jupiler Pro League voor problemen: omdat Union niet aan de UEFA-eisen voldoet, kon Union voor de knock-outfase van de Europa League slechts 21 spelers inschrijven in plaats van 25. Daardoor moest Geraerts jongens als Guillaume François teleurstellen.