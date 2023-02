Velzeke

Afgelopen donderdag stortte de wereld van Lisa Dessomviele uit de Sonseindestraat in Velzeke (Zottegem) in. Die ochtend stelde ze vast dat haar twee crossmotors gestolen waren. Naast het financiële leed, is ze ook haar hobby kwijt. “Ik begrijp het niet. De dader moet iemand zijn die me kent.”