Peter C. aangehouden op verdenking van poging tot terroristische moord tijdens Miss België

De onderzoeksrechter te Brugge heeft Peter C. onder aanhoudingsmandaat geplaatst, dat laat het parket zondag weten. Hij werd in verdenking gesteld van poging tot terroristische moord. De man wilde namelijk een aanslag plegen tijdens de Miss België verkiezing op zaterdagavond.

De onderzoeksrechter heeft nog geen beslissing genomen omtrent de Nederlandse vrouw die in het gezelschap was van Peter C. Hij verschijnt binnen de vijf dagen voor de raadkamer van de rechtbank van eerste aanleg in Brugge.

De 46-jarige man uit Lommel had zaterdag aan zijn entourage laten verstaan dat hij mogelijk een aanslag wilde plegen. De man kon op tijd worden tegengehouden, voor de show van start ging. De exacte beweegredenen van Peter C. zijn nog onduidelijk. Hij was niet gekend bij politie of veiligheidsdiensten. Hij was vergezeld van een vrouw van Nederlandse nationaliteit.

“Deze man wou hoegenaamd geen terroristische moord gaan plegen. Dit is much ado about nothing”, aldus zijn raadsman Walter Van Steenbrugge. “Mijn cliënt had tickets voor de show en wou daar gewoon naartoe, in gezelschap van een vriendin, om de dochter van een klant aan te moedigen die meedeed aan de verkiezing. Hij had wapens bij, dat klopt. Maar voor die wapens heeft hij een vergunning. Hij vervoerde ze op een niet-geoorloofde wijze. Dat klopt ook, maar dat is dus gewoon een inbreuk tegen de wapenwetgeving. Dat is alles”.

Waarom hij die wapens nodig had? “Mijn cliënt voelt zich de laatste tijd onveilig. Ik had daar niet over uitweiden. Hij stelt zich een aantal zaken anders voor, misschien fout. Er zal wellicht een psychiater aangesteld worden en die dit moet onderzoeken. Maar zelfs dat onveiligheidsgevoel was en is absoluut geen trigger om ‘iets’ te gaan doen. Het is gewoon niet wat men ervan maakt. ”.